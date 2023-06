Kwart minder huizenkopers kon in 2022 gebruikmaken van vangnet restschuld

In 2022 maakten 57.113 woningkopers bij het afsluiten van hun hypotheek gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een kwart minder dan een jaar eerder. Met die NHG kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld als je je woning gedwongen moet verkopen door scheiding of baanverlies.

Vorig jaar mocht een huis niet duurder zijn dan 355.000 euro om in aanmerking te komen voor de NHG. Inmiddels is die bovengrens 405.000 euro, zodat weer meer huizenkopers hiervan gebruik kunnen maken.