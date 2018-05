Huizenprijzen dalen

Voor bijna alle woningvormen daalden de prijzen, met uitzondering van appartementen. Een gemiddelde woning kost 225.765 euro. De gemiddelde prijs van een tussenwoning daalde het minst en die van een vrijstaande woningen het meest.

In de maand oktober zijn er ook minder woningen verkocht. Het aantal zakte ten opzichte van september met 1,8 procent tot bijna 18.000. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder steeg de verkoop van huizen met ruim 15 procent wel fors. Ook hier gelden flinke onderlinge verschillen. Zo steeg het aantal verkochte appartementen met 1,2 procent en daalde de verkoop van vrijstaande woningen met 6,6 procent.

In bijna alle provincies in Nederland daalde de gemiddelde prijs. Alleen in Zeeland steeg de prijs van een woning licht. De daling was het grootst in Drenthe: 5,4 procent.