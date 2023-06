Megabatterijen in elke provincie nodig om groene stroom op te slaan voor later

Netbeheerder TenneT zegt dat er voor 2030 batterijsystemen nodig zijn met een gezamenlijk vermogen van 9 gigawatt. Een gigawatt staat gelijk aan het vermogen van de kolencentrale op de Maasvlakte.

Vanaf 2030 is elektriciteit opwekken met steenkolen verboden. Windmolens en zonneparken zorgen voor veel nieuwe opwekmogelijkheden, maar die leveren niet alle dagen een stabiele hoeveelheid stroom. Er is dus werk aan de winkel om aanbod en vraag van stroom in balans te krijgen, benadrukt TenneT in een rapport.

In elke provincie moeten megabatterijen komen die stroom kunnen opslaan als het waait en de zon schijnt (en er dus veel aanbod is) en die kunnen leveren als er veel vraag is naar stroom. Zo kan vraag en aanbod in balans worden gebracht.

"Batterijen kunnen zeer goed omgaan met het dynamische karakter van hernieuwbare energie doordat ze heel snel kunnen reageren", zegt operationeel bestuurder Maarten Abbenhuis van TenneT.

TenneT denkt ook dat er geld te verdienen is met de batterijsystemen. Op dit moment wordt een overschot aan opgewekte stroom nog wel eens voor een zacht prijsje verkocht, omdat er op dat moment van de dag weinig vraag is. Maar door opslag op batterijen kan de stroom verkocht worden als er meer vraag is.

In drie provincies veel behoefte aan megabatterij

Per provincie heeft TenneT in kaart gebracht hoeveel behoefte er is aan opslagcapaciteit. Vooral in Groningen en in mindere mate Flevoland en Noord-Brabant is veel behoefte aan batterijsystemen. In die provincies is volgens TenneT een capaciteit van 2 gigawatt nodig.