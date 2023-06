Beveiligingsbedrijfjes schieten als paddenstoelen uit de grond

Nederland telt ruim 10.000 beveiligingsbedrijfjes, meer dan het dubbele van vijf jaar geleden. In 2018 waren dit er nog maar 3800. Er komen vooral veel zzp'ers bij in de beveiligingsbranche, meldt de Kamer van Koophandel (KVK).

De groep zzp'ers kan namelijk soms wel een hoger uurloon vragen dan in loondienst. "Maar van dat bedrag kunnen ze geen pensioenopbouw of bijscholing betalen." Ook vreest de brancheorganisatie dat andere afspraken in de cao, zoals werkuren, slechter worden nageleefd bij de inhuur van zzp'ers. De SFPB wil verder onderzoek doen naar de toename van het aantal zelfstandigen en wil ook met deze beveiligers in gesprek.