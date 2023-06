Shell en Eneco leveren eerste stroom van nieuw windpark op zee

Delen via E-mail

Windpark Hollandse Kust Noord, van Shell en Eneco, heeft vandaag voor het eerst stroom geproduceerd. De groene energie is via een netverbinding van TenneT aan land gebracht.

De komende maanden wordt de productiecapaciteit verder opgevoerd; uiteindelijk moet dit windpark 3,3 terawattuur per jaar produceren. Dat is zo'n 3 procent van ons jaarlijkse gebruik. Het park bestaat uit 69 turbines met elk een vermogen van 11 megawatt.

Hollandse Kust Noord ligt 18,5 kilometer uit de kust en wordt gebouwd door Shell en Eneco. De bouw ervan begon in oktober 2022, in april werd een begin gemaakt met het installeren van de windturbines. "De volledige productie van groene energie wordt verwacht voor het einde van 2023."

Als dit windpark op volle toeren draait, is de doelstelling van de overheid voor 4,5 gigawatt gehaald. Het nieuwe doel is dat dit in 2031 moet zijn opgelopen tot 21 gigawatt.