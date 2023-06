Kolen zorgen voor record goederenvervoer op het spoor

Goederentreinen hebben afgelopen jaar een recordhoeveelheid vracht vervoerd. Dit komt vooral doordat 28,6 procent meer kolen zijn vervoerd.

Vorig jaar was er minder gas beschikbaar in West-Europa en het gas dat er wel was, was erg duur. Energiecentrales hebben als vervanging meer kolen gebruikt. Die komen vaak ons land binnen via de haven van Rotterdam. Vanuit daar gaan ze veelal met de trein naar centrales in binnen- en buitenland, vooral Duitsland.