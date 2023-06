Winkeliers voelen druk oplopen vanwege stijgende kosten

Winkeliers in de sport-, mode- en schoenenbranche voelen zich steeds meer onder druk staan vanwege de hoge kosten. Ondernemers verwachten dat de komende zes maanden nog zwaarder worden, aangezien zij de stijgende prijzen niet volledig kunnen doorberekenen aan de consument.

Volgens Dirk Mulder, sectoreconoom Handel en Retail bij ING, heeft de winkelstraat inderdaad te maken met stijgende kosten. "Het gaat dan om de lonen, aangezien het minimumloon flink is gestegen. Maar ook de inkoop is duurder vanwege eerdere problemen met leveringen. Daar komen de huren en de energie nog eens bovenop. Dat er een probleem is, is evident."