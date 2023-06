Veel winkeliers vrezen kopje-onder te gaan door stijgende kosten

Winkeliers in de sport-, mode- en schoenenbranche voelen de druk groeien door de hoge kosten. Ondernemers verwachten dat de komende zes maanden nog zwaarder worden, aangezien ze de extra kosten niet volledig kunnen doorberekenen aan de klant.

Volgens Dirk Mulder, sectoreconoom handel en retail bij ING, heeft de winkelstraat inderdaad te maken met stijgende kosten. "Het gaat dan om de lonen, aangezien het minimumloon flink is gestegen. Maar ook de inkoop is duurder vanwege eerdere problemen met leveringen. Daar komen de huren en de energie nog eens bovenop. Dat er een probleem is, is evident."

Voor de sport-, mode- en schoenenbranche is de situatie nog ernstiger, stelt INretail. Meer dan drie kwart van de ondervraagden is erg bezorgd over de continuïteit van de onderneming. In deze groep denkt 60 procent vaker aan stoppen en is 14 procent hier al actief mee bezig.