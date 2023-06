Starter op huizenmarkt profiteert van opkoopverbod, huurder de pineut

Starters op de woningmarkt maken meer kans op een huis als vastgoedbeleggers niet mogen meebieden. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor huurders kan het juist minder gunstig zijn, omdat er minder huurwoningen zijn.

De onderzoekers hebben vooral gekeken naar Rotterdam. Daar is niet in de hele stad een verbod ingevoerd, maar alleen in een aantal wijken. In die wijken ging 60 procent van de verkochte woningen naar starters, terwijl dat voor de invoering van het verbod 40 procent was. In wijken zonder opkoopverbod was die stijging er niet.