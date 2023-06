Nederlandse economie koelt flink af, inflatie blijft hardnekkig probleem

De Nederlandse economie koelt dit jaar flink af maar blijft met een groei van 0,8 procent stabiel. Consumenten geven minder uit vanwege de torenhoge inflatie en onze export groeit minder hard door de terugval van de wereldhandel. Afgelopen jaar was nog sprake van een groei van 4,5 procent.

De groei van het bruto binnenlands product (bbp) stijgt na dit jaar weer licht en wordt geraamd op 1,3 procent in 2024 en 1,1 procent in 2025. De inflatie daalt na de piek van 11,6 procent in 2022 naar 4,2 procent in 2023 en gaat verder omlaag naar 3,7 procent in 2024 en 2,5 procent in 2025.