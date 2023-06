Nederland telt ruim 500.000 laadpunten, waarvan de meeste aan huis

Nederland heeft inmiddels meer dan 500.000 laadpunten voor elektrische auto's. Het gaat om openbare laadplekken, laders bij mensen thuis en semipublieke laadpunten. Dat zijn punten die voor een bepaalde doelgroep toegankelijk zijn, zoals bij een supermarkt of op het werk.

"Wanneer ook de private laadpunten worden meegeteld is het aantal stekkervoertuigen per laadpunt heel stabiel: 1,2 voertuigen per laadpunt", zegt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), de organisatie die het aantal laadpunten in kaart brengt.