Boeing verwacht meer 737 MAX-toestellen te produceren

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing verwacht de productie van de 737 MAX-toestellen te verhogen tot 38 per maand. De toelevering blijft een uitdaging, maar het concern heeft stappen gezet om de problemen aan te pakken.

Stan Deal, hoofd van Boeing Commercial Airplanes (BCA), kon niet zeggen of het bedrijf de productie eind deze maand of pas in het derde kwartaal uitbreidt. Wel zei hij de productieverhoging "eerder vroeger dan later" te verwachten.