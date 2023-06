Italië voorkomt Chinese controle over Formule 1-bandenleverancier Pirelli

Delen via E-mail

De Italiaanse regering heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat een Chinees staatsbedrijf de controle krijgt over bandenfabrikant Pirelli, een van de bekendste bandenleveranciers van de Formule 1.

De ingreep is een van de maatregelen die de Italiaanse regering neemt om de onafhankelijkheid van Pirelli te beschermen.

Het Chinese chemiebedrijf Sinochem is met een belang van 37 procent in het 151 jaar oude in Milaan gevestigde bedrijf de grootste aandeelhouder van Pirelli.