Topman TotalEnergies: Kritiek over 'greenwashing' oneerlijk

De topman van het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies vindt de kritiek van klimaatactivisten dat het bedrijf aan 'greenwashing' zou doen oneerlijk. Volgens Patrick Pouyanné steekt TotalEnergies juist veel geld in duurzame energiebronnen en onder meer de aanleg van laadpalen voor elektrische auto's.

Vorige maand verstoorden klimaatactivisten de aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies in Parijs nog flink. Daarbij moest de Franse mobiele eenheid in actie komen.

Pouyanné stelt dat het bedrijf dit jaar 5 miljard euro investeert in schonere energiebronnen. Daarmee is TotalEnergies "zeer betrokken bij deze strategische uitdaging", zegt de topman tegen Le Journal du dimanche.

Pouyanné nam in 2014 de hoogste functie bij TotalEnergies over nadat zijn voorganger Christophe de Margerie was omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Moskou.