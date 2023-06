Boeing verwacht verdubbeling van aantal vliegtuigen in komende twintig jaar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Boeing verwacht dat het aantal vliegtuigen in de lucht de komende twintig jaar verdubbelt. Dat meldt de Amerikaanse vliegtuigbouwer aan de vooravond van het Internationale Lucht- en Ruimtevaartsalon (SIAE) in het Franse Le Bourget.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer verwacht dat in 2042 48.575 toestellen in dienst zullen zijn. Vorig jaar waren er wereldwijd 24.500 vliegtuigen in gebruik. Volgens Boeing zullen 42.595 vliegtuigen moeten worden gebouwd, de helft om oude toestellen te vervangen, en de helft om de groei op te vangen.