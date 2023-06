Duitse industrie denkt niet dat economie in het land gaat groeien

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Duitse economie zal dit jaar niet groeien. Die verwachting heeft de Duitse industrievereniging BDI uitgesproken in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"We hebben onze groeiverwachting net naar beneden bijgesteld naar 0 procent", zegt BDI-voorzitter Siegfried Russwurm zaterdag. "De wereldeconomie groeit met 2,7 procent. Dat laat zien dat wij achterlopen."

Duitsland heeft onder andere last van de minder snel dan verwacht terugverende economie in China. Ook loopt in de rest van Europa de economische groei terug, wat op de uitgaven bij Duitse bedrijven drukt.