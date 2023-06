Kabinet grijpt niet in bij dure boodschappen ondanks Frans voorbeeld

Het kabinet is niet van plan om het voorbeeld te volgen van nabijgelegen landen die iets aan de hoge prijzen van boodschappen proberen te doen. Zo heeft Frankrijk maatregelen aangekondigd en wil de Belgische minister van Economie fabrikanten dwingen hun prijzen te temperen.

De prijzen van boodschappen stijgen al geruime tijd. Zo was eten en drinken vorige maand bijna 13 procent duurder dan een jaar geleden. Ook in andere landen voelen ze de pijn bij de supermarktkassa, bijvoorbeeld in Frankrijk en België.

De Franse regering heeft daarom afspraken gemaakt met de 75 grootste levensmiddelenfabrikanten om prijsstijgingen te beperken. Als ze zich daar niet aan houden, dreigt Parijs de namen van de producenten bekend te maken. Naming-and-shaming heet dat. In België zijn er soortgelijke plannen.

In Nederland gaan stemmen op om eveneens in te grijpen. Maar uit navraag blijkt dat het kabinet daar geen plannen voor heeft.

"Op dit moment ben ik niet van plan aparte afspraken te maken met voedingsbedrijven over prijsverlagingen", reageert minister van Economische Zaken Micky Adriaansens. "In Nederland hebben we andere spelregels die we hierbij inzetten." Daarbij doelt de minister onder meer op toezichthouder ACM, die kan ingrijpen als bedrijven te veel macht hebben en daardoor hun prijzen extreem verhogen.

"Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken. De afgelopen tijd hebben velen de inflatie natuurlijk in hun portemonnee gevoeld", zegt Adriaansens. "We hebben daarom de minimumlonen en uitkeringen verhoogd, het prijsplafond voor energie ingevoerd en toeslagen verhoogd."

Prijzenwet biedt geen uitkomst

Ons land kent de Prijzenwet. Die biedt ruimte om in te grijpen bij een noodsituatie in de economie. Volgens het kabinet was bij de energiecrisis wel sprake van nood - en is daarom het prijsplafond ingevoerd - maar geldt dat niet voor boodschappen.

"Bovendien kan de Prijzenwet alleen worden ingezet voor maximering van prijzen van alle producten, niet van specifieke artikelen. Ik vind het daarom niet de juiste manier om de gevolgen van inflatie aan te pakken", legt Adriaansens uit.

Thijs Geijer volgt voor ING de levensmiddelenhandel en zet vraagtekens bij het beleid van de Fransen. "Het moet nog blijken welke uitwerking de Franse plannen precies hebben. Er zijn wel criteria opgesteld, maar tot hoeveel verlagingen die leiden, is nog onduidelijk."

Basisvoedsel goedkoper, maar boodschappen niet

Supermarkten krijgen de laatste tijd kritiek. De boodschappen worden duurder, terwijl handelsprijzen voor basisvoedsel als granen en zuivel juist dalen. Is dat een teken dat supers aan het graaien zijn?

Ahold, moederbedrijf van Albert Heijn, is het daar niet mee eens. Het bedrijf wijst erop dat zijn marges in Europa juist teruglopen. Weliswaar boekte Ahold vorig jaar een flinke winst, maar dat kwam vooral door de Amerikaanse winkels.

Ook supermarktkoepel CBL vindt niet dat supers aan het graaien zijn. Een woordvoerder meldt dat supers zelf ook te maken hebben met hogere uitgaven aan bijvoorbeeld huur, energie en transport. Om prijzen omlaag te krijgen, zouden ook andere bedrijven zoals producenten en vervoerders een deel van de gestegen kosten voor hun rekening moeten nemen.

"Supermarkten doen er alles aan om de prijzen zo laag mogelijk te houden, ook op de lange termijn. Ingrijpen in de markt is dan ook niet wenselijk", zegt de woordvoerder van CBL.

Ergernis over 'krimpflatie'

Ook de Consumentenbond twijfelt of maatregelen nodig zijn. "De Nederlandse markt kent veel meer concurrentie dan de Franse, waar hypermarkten in kleinere plaatsen vaak een monopolie hebben", licht een woordvoerder toe. "Supers houden elkaar hier goed in de gaten en hebben veel focus op het betaalbaar houden van de boodschappen."

Wel stoort de Consumentenbond zich aan zogeheten 'krimpflatie'. Daarbij houden fabrikanten de prijzen van artikelen hetzelfde, maar doen ze minder in een verpakking. "Meestal staat dit er niet duidelijk op. We hebben gezien dat dit de afgelopen tijd veel is gebeurd en toezichthouders zouden hier wat aan moeten doen."