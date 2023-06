Recordaantal bouwplaatsen biedt een kijkje achter de schermen

Ruim 160 bouwplaatsen zijn zaterdag te bezoeken tijdens de jaarlijkse Dag van de Bouw. Dat zijn er volgens organisator Bouwend Nederland meer dan ooit.

Zo kunnen mensen door het lege Binnenhof in Den Haag lopen. Het complex, waar onder meer de Eerste en Tweede Kamer zitten, ondergaat momenteel een renovatie. Het is hier wel verplicht om vooraf aan te melden.

Ook is het herstel te zien van de door brand getroffen Onze Lieve Vrouw Geboorte-Goede Herder kerk in Hoogmade. In Groningen is te zien hoe het eraan toegaat bij de herinrichting van de Grote Markt.