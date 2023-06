Luchtvaart wil meer subsidie voor schonere vliegtuigbrandstof

De luchtvaartbranche wil dat Europese overheden meer belastinggeld steken in het beperken van de CO2-uitstoot van vliegtuigen. Sprekers op een panel voorafgaand aan de Paris Air Show van volgende week waarschuwden vrijdag dat Europa achterop dreigt te raken bij de Verenigde Staten.

In de VS zijn subsidies van de overheid erg belangrijk voor de financiering van het ontwikkelen van alternatieven voor fossiele brandstoffen.

"Beleid is absoluut cruciaal om momentum te creëren", zei Jonathan Wood, bestuurder bij Neste, dat biobrandstoffen maakt van gebruikte frituurolie en dierlijke vetten. "Hier moeten we mee aan de slag. We hebben geen tijd om naar de perfecte oplossing te zoeken."

Ook Remona van der Zon, die bij luchtvaartmaatschappij KLM gaat over duurzame strategie, benadrukte dat er veel op het spel staat. Volgens haar "is het cruciaal om deze prikkels vandaag en morgen al beschikbaar te hebben".

De lobby leek vrijdag direct enig resultaat te hebben. De Franse president Emmanuel Macron zei dat Frankrijk zal helpen bij de financiering van een fabriek voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof.

Met de komst van de fabriek is circa 1 miljard euro gemoeid. Maar dit bedrag valt in het niet bij de omgerekend meer dan 1.300 miljard euro die naar schatting nodig is om de wereldwijde 'push' voor schone brandstof mogelijk te maken.