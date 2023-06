Kabinet laat ultimatum leraren verlopen, mogelijk stakingen na zomervakantie

De kans is groot dat de leraren in het onderwijs na de zomervakantie gaan staken. Het kabinet weigert voorlopig aan de eisen van de vakbonden te voldoen en is niet bereid tot een loonsverhoging van 12 procent.

"Het kabinet volgt de reguliere systematiek. Daarmee wordt de arbeidsvoorwaarderuimte verhoogd in lijn met de gemiddelde loonstijging in de marktsector. Die ontwikkeling is bovengemiddeld hoog. Het kabinet zal niet overgaan tot het daarbovenop nog verder verhogen van de cao-ruimte in verband met de inflatie", zo schrijft het kabinet in een brief aan de vakbonden die in handen is van NU.nl.