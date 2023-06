Meer geld voor lage- en middeninkomens om huis te verduurzamen

Delen via E-mail

Het kabinet trekt nog eens 900 miljoen euro uit, zodat ook lage- en middeninkomens hun woning kunnen verduurzamen. Zij kunnen dan via een renteloze lening bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen.

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning, zo blijkt uit de voortgangsrapportage Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). Vorig jaar is onder meer het aardgasverbruik in woningen met zo'n 15 procent gedaald, zijn zo'n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde het aantal subsidieaanvragen en kregen meer dan 200.000 woningen een beter energielabel. Dat levert uiteindelijk veel huishoudens een lagere energierekening op.

Tot en met 2030 wordt in totaal 13 miljard euro geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen. Daar komt nog eens 1,5 miljard euro bij voor de verduurzaming van woningen in Groningen.