President Bundesbank verwacht renteverhoging ECB na de zomer

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente na de zomer mogelijk verder verhogen om de hoge inflatie in de eurozone tegen te gaan. Dat zegt president Joachim Nagel van de Bundesbank.

De gemiddelde inflatie van de eurolanden lag in mei op 6,1 procent. Aan het begin van dit jaar was dat nog boven de 8,5 procent. De ECB wil met de rentestijgingen de inflatie terugbrengen naar 2 procent in de eerste helft van 2025.

Volgens Nagel is de inflatie nog steeds te hoog en is er nog een lange weg te gaan. Na de vergadering in juli neemt de ECB een zomerpauze. Op 14 september is er dan weer een nieuw rentebesluit.