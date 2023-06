Fransen klagen Philips aan voor doodslag vanwege slechte slaapapneuapparaten

Een groep van ruim tweehonderd Fransen klaagt Philips aan vanwege de gebreken in de slaapapneuapparaten. In de aanklacht wordt het bedrijf onder meer beschuldigd van doodslag, misleiding en het in gevaar brengen van levens.

Dat bevestigt de advocaat die de groep bijstaat aan persbureau AFP. De Fransen klagen het concern aan vanwege tekortkomingen bij het vervangen van de apparatuur, terwijl Philips wel toezeggingen had gedaan.

De problemen met de slaapapneuapparaten, die Philips al jaren in de greep houden, draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met het schoonmaakmiddel ozon. Dat levert mogelijk schade op voor de gezondheid.

In totaal zijn 346 overlijdens gemeld die mogelijk te maken hebben gehad met de apparaten. Als gevolg van de problemen moest Philips wereldwijd 5,5 miljoen slaapapneu- en beademingsapparaten vervangen.

Het bedrijf meldde in april nog eens 1.233 van de machines terug te roepen in Frankrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde na een dringende waarschuwing van de Amerikaanse medische toezichthouder FDA, die stelde dat het gebruik van de apparaten ernstige verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.