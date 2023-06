Werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan

Vooral jongeren hebben een grote kans om weer aan het werk te gaan als ze werkloos zijn. Mensen die ouder dan 65 jaar zijn of een ziekte of aandoening hebben, maken beduidend minder kans.

In het vierde kwartaal van 2022 telde Nederland 350.000 werklozen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Iemand wordt pas werkloos genoemd als diegene recent naar werk heeft gezocht en op de korte termijn weer aan de bak kan. In het eerste kwartaal van 2023 waren vier van de tien werklozen alweer aan het werk.

Vooral jongeren vonden een baan. Van alle personen die in het vierde kwartaal van 2022 geen werk hadden en in het eerste kwartaal van 2023 wel aan het werk waren, was 51 procent in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Zij waren daarvoor vaak werkloos of ze volgden een opleiding.