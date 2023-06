Waarom Shell de olie- en gasproductie niet afbouwt ondanks groene beloftes

Ondanks maatschappelijke druk op Shell om te vergroenen, liet de CEO van het bedrijf afgelopen week weten dat de olieproductie niet verder omlaaggaat. Het bedrijf zegt voor te lopen op de doelen om uitstoot te verlagen. Maar Amerikaanse aandeelhouders drukken ook hun stempel.

Volgens Shell ligt het bedrijf juist acht jaar vóór op schema om te verduurzamen. Het aantal olievaten moest tussen 2019 en 2030 met 20 procent dalen. "Dat hebben we vorig jaar gehaald, dus acht jaar eerder", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De verwachting is dat de olieproductie de komende jaren op 1,4 miljoen vaten olie blijft hangen.

Het dalende aantal olievaten is deels te danken aan de verkoop van een schaliegaslocatie in Texas in 2021. Shell stapt uit verschillende onderdelen met een hoge CO2-uitstoot, licht de woordvoerder toe. Ondanks het feit dat Shell in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechter, zegt het bedrijf wel te willen voldoen aan de meeste van de gestelde duurzaamheidsdoelen.