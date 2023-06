FNV naar mensenrechtencollege voor hogere lonen bij sociale werkplaatsen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FNV vindt dat personeel van sociale werkplaatsen ongelijk wordt behandeld en stapt daarom naar het College voor de Rechten van de Mens. De vakbond en de medewerkers willen een hoger loon, maar de gemeenten bieden dat nog niet.

De bond wijst erop dat de gemeenten voor de cao van ambtenaren wel over de brug zijn gekomen met meer loon, maar voor personeel van sociale werkplaatsen niet. Dat is discriminatie, vindt de FNV, die daarom naar het mensenrechtencollege stapt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die namens de gemeenten de cao-onderhandelingen voert, wil best ingaan op de eisen van de bond. Maar omdat het om gesubsidieerde banen gaat, vindt de VNG dat het Rijk ook geld moet bijleggen. Maar het Rijk zegt juist dat het geen partij is in de onderhandelingen en dat de gemeenten en de bonden er samen uit moeten komen.