Grootste cryptoplatform ter wereld Binance trekt zich terug uit Nederlandse markt

Nederlandse beleggers kunnen vanaf medio volgende maand niet meer beleggen in digitale valuta via Binance. Het grootste cryptoplatform ter wereld biedt zijn diensten in ons land vanaf dan niet langer aan, omdat het ondanks meerdere pogingen geen vergunning krijgt van toezichthouders.

Concreet betekent het dat wie in Nederland woont, vanaf 17 juli geen cryptomunten meer kan aankopen, verhandelen of geld kan storten. Het platform vraagt aan klanten om hun tegoeden van hun accounts te halen.

Binance zegt teleurgesteld te zijn deze stap te moeten zetten. Het cryptoplatform wil blijven proberen om een vergunning voor de Nederlandse markt te krijgen.

Het platform kreeg vorig jaar van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van ruim 3,3 miljoen euro omdat het illegaal in ons land actief zou zijn. Binance zegt diverse pogingen te hebben gedaan om de juiste vergunning alsnog te krijgen, maar zonder resultaat.