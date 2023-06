Economie groeide afgelopen jaren, maar ons geluk groeide niet mee

Onze economie groeit sinds 2019, maar Nederlanders zijn niet tevredener geworden. Onder meer ons geluk, onze woonsituatie en onze gezondheid gingen er niet op vooruit, stellen de Universiteit Utrecht en Rabobank op basis van onderzoek naar de 'brede welvaart'.

Economisch gezien gaat het in ons land best goed. Zo stijgen de lonen de laatste tijd en is de baanzekerheid groot. Maar daar staat tegenover dat we niet gelukkiger zijn dan in 2019; onze tevredenheid is zelfs iets gedaald. Dit komt door onder meer de problemen op de krappe woningmarkt. Ook corona speelt waarschijnlijk een rol.