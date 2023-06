Strijd bij autofabriek Nedcar is voorbij nu vakbondsleden instemmen met voorstel

Delen via E-mail

De leden van de vakbonden hebben donderdag ingestemd met het onderhandelingsresultaat tussen VDL en de bonden voor een sociaal plan bij autofabriek Nedcar in Born. Er komt een ontslagvergoeding, maar het personeel moet ook overwerken om de productieachterstand in te lopen.

De bonden en VDL sloten dinsdag een akkoord over een nieuw sociaal plan voor de werknemers van Nedcar. Dat akkoord moest nog wel aan de vakbondsleden worden voorgelegd. 90 procent van de leden stemde donderdag voor het plan, 10 procent was tegen.

Het akkoord behelst naast een ontslagvergoeding ook begeleiding naar ander werk, bij voorkeur in de regio. Ook is afgesproken dat de productieachterstand, onder meer een gevolg van de stakingen van de afgelopen weken, weggewerkt zal worden. Volgens de bonden gaat het om zo'n zesduizend auto's. Daarvoor moet op zaterdagen overgewerkt worden.

De vakbonden en directie lagen wekenlang met elkaar overhoop. Ze werden het maar niet eens over een nieuw sociaal plan, dat nodig is vanwege de aangekondigde massaontslagen in Born. Dat leidde tot twee spontane en acht formele stakingsdagen.