Tony's Chocolonely komt volledig in handen van Belgische bierfamilie

Investeringsmaatschappij Verlinvest wil chocoladefabrikant Tony's Chocolonely volledig overnemen. De Belgische investeerder is in handen van de familie De Spoelberch, die groot is geworden met bierbrouwer AB InBev. Hoeveel geld met de overname is gemoeid, is niet duidelijk.

Verlinvest heeft al veel aandelen van Tony's in handen. Maar uit een melding bij toezichthouder ACM blijkt dat de Belgen de Nederlandse chocoladeproducent in zijn totaliteit willen inlijven.

Vorig jaar verkocht mede-eigenaar Henk Jan Beltman al een deel van zijn aandelen aan Verlinvest. Beltman bekijkt al langer de mogelijkheden om Tony's onder te brengen bij een ander bedrijf.

Tony's Chocolonely is in 2005 voortgekomen uit het tv-programma Keuringsdienst van waarde. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf brengt chocoladerepen op de markt. De maker claimt dat bij de productie van de repen geen gebruik is gemaakt van slavenarbeid, iets wat bij de productie van cacao wel voorkomt.