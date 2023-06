Bitcoinkoers daalt hard na rentebesluit van Amerikaanse centrale bank

De bitcoin is voor het eerst in drie maanden gezakt tot onder de 25.000 dollar. Enkele uren nadat de Amerikaanse centrale bank had aangekondigd de renteverhoging tijdelijk te pauzeren, kelderde de grootste cryptomunt naar 24.800 dollar.

Doordat de Federal Reserve (Fed) de afgelopen maanden tien keer de rente verhoogde, nam de druk op de financiële markten toe. Ook de cryptomarkt had hier last van. Woensdag kondigde de centrale bank aan de renteverhogingen te pauzeren, maar tegelijkertijd hintte de Fed ook op verdere renteverhogingen later dit jaar. Dat zorgde voor veel onzekerheid op de markt en de waardedaling van veel aandelen.

Ondanks het verlies van de laatste dagen staat de bitcoinkoers nog altijd een stuk hoger dan aan het begin van dit jaar. Dat komt mede doordat 2022 een slecht jaar was voor wie in cryptomunten belegde. Vooral in de laatste maanden van het jaar zakten de koersen, doordat handelsplatform FTX van Sam Bankman-Fried instortte.