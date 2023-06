Delen via E-mail

De Britse pubketen Fuller's heeft een deel van het personeelstekort opgelost door meer mensen aan te nemen die ouder zijn dan vijftig of niet eerder in de horeca hebben gewerkt.

De keten heeft ook meer zestien- tot achttienjarigen aangenomen, meldt CEO Simon Emeny. De pubketen is daarnaast gaan samenwerken met organisaties die daklozen of mensen die slecht kunnen leren, helpen bij het vinden van een baan.

Maar nu de meeste vacatures zijn vervuld kunnen de 385 pubs, die grotendeels in Londen en Zuidoost-Engeland zijn gevestigd, profiteren van het warme weer en de komst van toeristen deze zomer. "We kunnen nu op volle kracht draaien, aangezien we genoeg collega's hebben", zegt Emeny.