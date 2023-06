Zweedse inflatie hoger dan verwacht door niemand minder dan Beyoncé

In bijna alle Europese landen stijgen de prijzen steeds minder hard. Maar in Zweden ging dat vorige maand minder hard dan verwacht. Economen wijzen een opmerkelijke schuldige aan: Beyoncé.

Dat meldt de Britse krant Financial Times. Economen voorspelden dat de inflatie in mei zou dalen tot 7,8 procent. Maar dat gebeurde niet. De inflatie in het land daalde met slechts 0,2 procentpunten, tot 8,2 procent.

Volgens Deense economen had de Zweedse Riksbank geen rekening gehouden met de komst van Beyoncé. Fans van over de hele wereld kwamen vorige maand naar Stockholm voor de eerste twee concerten van haar Renaissance-tour, waardoor de prijzen van hotelkamers in de buurt van de hoofdstad omhoogschoten. De dure hotelkamers zorgden er volgens de economen deels voor dat de inflatie niet verder daalde.

Grote evenementen zoals sporttoernooien vertekenen wel vaker economische statistieken, maar het is zeldzaam dat een concert dit effect heeft. "Het is verbazingwekkend dat een enkele gebeurtenis zo'n invloed heeft", zei Danske Bank-hoofdeconoom Michael Grahn. "We hebben dit nog niet eerder gezien."

Veel bezoekers uit het buitenland

De ticketprijzen voor concerten van de internationale superster waren in Zweden een stuk goedkoper dan in veel andere landen. Dat komt doordat de kroon steeds minder waard wordt door de inflatie.

Voor de goedkoopste tickets betaalden fans in Zweden ongerekend 56 euro, terwijl een goedkoop ticket in de VS meer dan 83 euro kostte. Dat zorgde voor een enorme toestroom van fans uit het buitenland, die hun idool in Zweden voor een aanzienlijk lager bedrag konden zien optreden.

De concerten in de Zweedse hoofdstad waren - net zoals de rest van Beyoncés tour - helemaal uitverkocht. De bezoekers die van ver kwamen, verbleven zelfs vaak in hotels ver buiten Stockholm. In de stad zelf waren alle hotels al maanden van tevoren volgeboekt, tegen zeer hoge prijzen.