ECB verhoogt rente verder naar hoogste niveau sinds 2001, terwijl Fed even pauzeert

De rente van de Europese Centrale Bank gaat voor de achtste keer op rij omhoog en bereikt daarmee 3,5 procent. Zo hoopt de ECB de inflatie onder de duim te krijgen. De Amerikaanse centrale bankenkoepel heeft op dezelfde dag juist een pauze aangekondigd van de rentestijgingen, uit angst voor een recessie.

Onder meer voedingsmiddelen gaan nog steeds duidelijk in prijs omhoog in Europese landen. Vandaar dat de ECB zich geroepen voelt om weer in te grijpen.

Hoewel de inflatie in de eurozone wel afneemt, gaat het de beleidsmakers bij de ECB niet snel genoeg. De gemiddelde inflatie van de eurolanden lag in mei op 6,1 procent. Aan het begin van dit jaar was dat nog boven de 8,5 procent. De ECB wil met de rentestijgingen de inflatie terugbrengen naar 2 procent in de eerste helft van 2025.

Het idee erachter is dat Europese banken hun rentes ook ophogen zodat geld lenen duurder wordt. Dat remt het aantal investeringen af. Ook wordt een nieuwe hypotheek duurder door de hogere rente.

Tegelijkertijd loont het om te sparen als de rente hoger is. Bij de grote banken in Nederland, zoals ING, Rabobank en ABN AMRO, loopt dit nog geen vaart. Zij hebben hun rentes nu verhoogd tot 1 procent. Kleinere banken proberen spaarders te lokken met hogere rentes.

Als er meer gespaard wordt en minder geïnvesteerd, neemt de inflatie af. Door de afnemende vraag zit de eurozone inmiddels in een milde recessie.

Verenigde Staten lopen voor op EU

Precies om die reden houdt de centrale bankenkoepel van de Verenigde Staten, de Federal Reserve (Fed), een pauze van de rentestijgingen. Na tien opeenvolgende renteverhogingen blijft de rente daar gelijk, op 5,25 procent. Dat is het hoogste niveau in zestien jaar.

Op de vraag of de eurozone ook al toe is aan een pauze, reageerde ECB-president Christine Lagarde ontkennend. "We zijn er nog niet", zei ze, doelend op de 2 procent inflatie die de ECB nastreeft.

De VS loopt voor op de EU als het gaat om het rentebeleid, zegt Bill Diviney, econoom bij ABN AMRO. "De Fed heeft in de afgelopen tijd al meer rentestijgingen doorgevoerd. Daarom heerst daar nu het gevoel dat ze even kunnen pauzeren", zegt Diviney.

De effecten van de rentestijgingen vragen om wat tijd. "De Fed wil even afwachten wat het gevolg is van alle rentestijgingen." In juli gaat de rente waarschijnlijk alweer omhoog. Het gaat volgens de econoom dus om een vertraging van het proces, niet zozeer het einde.

Dinsdag werd nog bekend dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in mei is afgekoeld tot 4 procent. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende energie- en voedselprijzen niet worden meegenomen, blijft hoger en kwam uit op 5,3 procent.