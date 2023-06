Brexit jaagt veel miljonairs weg uit VK, Russen zien er 8.500 vertrekken

Er trekken de laatste jaren veel miljonairs weg uit het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar verlieten zestienhonderd van hen het land, dit jaar verdubbelt dat aantal waarschijnlijk. Dat komt grotendeels door de Brexit.

Al in 2017 - het eerste jaar na het referendum waarin de Britten voor vertrek uit de EU stemden - pakten veel miljonairs (gemeten in dollars) hun biezen. Ook in de jaren daarna besloten rijken om weg te gaan. En dat terwijl het VK in de jaren voor het referendum juist een populaire plek om te wonen was voor miljonairs.