Snoeiharde maatregelen nodig om duikvlucht Turkse lira te stoppen

De Turkse lira is na de verkiezingen in een vrije val geraakt. De munt is maar liefst 20 procent van zijn waarde verloren ten opzichte van de euro. Hoe diep kan de lira nog zakken? En welke koers gaat de Turkse centrale bank varen?

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de rente de afgelopen jaren in stappen laten verlagen. Dat deed hij tegen het advies van economen in. Die verwachten dat de munt nog verder in waarde zal dalen als hij vasthoudt aan het omstreden beleid. Ondanks de hoge inflatie wil Erdogan de rentetarieven in Turkije laag houden. En de Turkse president is niet van plan daarvan af te zien.

"Erdogan heeft nu een nieuwe termijn van vijf jaar om de economie te herstellen, maar het is moeilijk in te schatten of hij zijn omstreden rentebeleid opgeeft", zegt valuta-analist Simon Harvey van Monex Europe.

"Maar er is ook optimisme vanwege de aanstelling van een nieuwe minister van Financiën en president van de Turkse centrale bank. Zij krijgen wel meer ruimte om hun beleid uit te voeren."

Het gaat daarbij om de aanstelling van Mehmet Simsek, die eerder al minister van Financiën was. De econoom, die bij de financiële markten in hoog aanzien staat, pleit voor een andere economische koers met ruimte voor renteverhogingen. Daarnaast heeft de Turkse centrale bank voor het eerst een vrouwelijke president. Hafize Gaye Erkan heeft veel ervaring opgedaan in de Amerikaanse bankenwereld en keert nu terug naar Ankara.

"Het is heel bemoedigend en een sterke zet dat zij op deze posten zijn aangesteld, aangezien ze allebei niet uit de kliek van Erdogan komen. Ze zijn bovendien standvastig en moeten bereid zijn snoeiharde maatregelen te nemen", vertelt valuta-expert Rob Beemster.

Erdogan wil rentetarieven laag houden

Sinds de eerste ronde van de Turkse presidentsverkiezing, die de zittende president heeft gewonnen, verliest de Turkse munt terrein ten opzichte van de dollar en de euro. Daar komt bij dat Turkije nog steeds met een torenhoge inflatie te maken heeft. In mei waren de prijzen bijna 40 procent hoger dan een jaar eerder. Daardoor staat de koopkracht van veel Turken onder druk.

Met een lagere rente wil de Turkse president investeringen interessanter maken en zo de economie aanjagen. Ook wordt het volgens hem dan voor Turkse consumenten aantrekkelijker om geld te lenen. Hij hoopt daarmee de torenhoge inflatie in te dammen.

Maar de meeste economen zijn van mening dat bij een hoge inflatie de rente juist omhoog moet. Een hogere rente zorgt ervoor dat mensen minder geld uitgeven. Daardoor is er minder vraag naar goederen en diensten en zullen de prijzen dalen.

'Nieuwe mensen moeten laten zien dat ze het anders gaan doen'

Beemster verwacht dat Erdogan de centrale bank en de minister uiteindelijk hun gang zal laten gaan. "Hij weet dat zijn economische beleid niet heeft gewerkt. Erdogan zegt nu wel dat de rente laag blijft, maar hij is een raspoliticus die zich daar wel weer uit praat."