Werkloosheid in mei licht toegenomen, maar blijft laag

De werkloosheid in Nederland blijft laag. Hoewel het aantal mensen zonder baan in mei licht is toegenomen tot 3,5 procent, is de arbeidsmarkt nog steeds erg krap.

Vorige maand zaten 353.000 mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar thuis, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. In april waren dat er iets minder. Toen zaten 343.000 mensen zonder betaald werk.

Dat betekent dat ongeveer 73 procent van de beroepsbevolking een baan heeft. Dit percentage is sinds december ongeveer even hoog gebleven.