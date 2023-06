Kinderbijslag komende kwartalen een beetje lager

De kinderbijslag gaat de komende kwartalen omlaag. Het gaat om een bedrag van 8 tot 11,50 euro per kind per kwartaal.

In het afgelopen jaar is de kinderbijslag gestegen met iets meer dan 16 procent vanwege de torenhoge inflatie, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daardoor is de kinderbijslag in juli 44 euro hoger dan in januari. Op 1 januari 2024 volgt een nieuwe indexering van de kinderbijslag.