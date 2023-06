De gasprijs schiet ineens weer omhoog, wat is er aan de hand?

De prijs van gas schoot de afgelopen weken in korte tijd flink de hoogte in. Begin deze maand kostte een megawattuur nog 23 euro, inmiddels wordt bijna de 40 euro aangetikt. Hoe kan dat? En wat betekent het voor je energierekening?

Eerst een geruststelling. Van torenhoge prijzen zoals vorig jaar is zeker geen sprake. Toen kostte gas maandenlang zes tot acht keer zoveel als nu en steeg de energierekening mee. Daar hoeven we voorlopig niet bang voor te zijn.

Toch was het opvallend dat na een maandenlange daling de gasprijs ineens opveerde. En ook behoorlijk sterk. Sinds het begin van deze maand is de prijs met ongeveer 70 procent gestegen.

Daar zijn verschillende oorzaken voor. Allereerst is er een groeiende vraag uit Azië naar vloeibaar aardgas (lng). We gebruiken in Europa veel lng ter vervanging van Russisch aardgas. Maar we krijgens steeds meer concurrentie uit Azië. Vooral uit China, dat meer betaalt.

Warm weer zit ons in de weg

Daar komt bij dat we in Europa de laatste dagen meer energie nodig hebben voor alle airco's die staan te loeien om ons koel te houden. Verder speelt mee dat onderhoud aan Noorse gasinstallaties langer duurt dan gepland. En door het wegvallen van het Russische gas is Noorwegen onze belangrijkste gasleverancier geworden.

Volgens Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers speelt mogelijk nog iets anders mee. "Nederlanders sluiten sinds kort weer veel vaste contracten af voor energie. Leveranciers willen die energie voor de hele contractperiode van tevoren al inkopen. Daardoor neemt de vraag naar gas snel toe en stijgt de prijs."

Of de handelsprijzen de komende tijd verder stijgen is moeilijk te voorspellen, vindt Jilles van den Beukel, gasspecialist bij The Hague Center for Strategic Studies. "De gasprijs zoekt een nieuw evenwicht en of dat bij 30, 40 of 50 euro ligt, is niet duidelijk. Maar je mag ervan uitgaan dat de goedkope energie van de periode 2015 tot 2020 niet meer terugkomt."

Dit komt door het wegvallen van Rusland als leverancier. "En dat land leverde zóveel. Dat heb je niet in een of twee jaar vervangen. De krapte blijft de komende tijd en dat heeft gevolgen voor de prijs."

Torenhoge energierekening blijft uit

De verwachting is dat de plotselinge stijging van de gasprijs niet meteen veel gevolgen heeft voor onze energierekening. Allereerst omdat een aantal Nederlanders de voorbije weken weer vaste contracten heeft afgesloten. Daarin liggen de tarieven voor een, twee of drie jaar vast. Als de gasprijs verder stijgt, zullen zij er dus weinig van merken.

Daarnaast zijn twee weken te kort om veel invloed te hebben op de tarieven die leveranciers in rekening brengen, denkt Van Selms. Het zal vooral afhangen of de stijgende lijn de komende tijd doorzet, maar daarvoor durft hij geen voorspelling te doen.