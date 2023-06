BCC zet mes in personeelsbestand en verkleint winkelassortiment

Delen via E-mail

Elektronicaketen BCC wil verder met kleinere winkels met minder assortiment. Ook is afgelopen maand een kwart van de 190 medewerkers op het hoofdkantoor ontslagen. Dit moet helpen om weer winst te behalen.

Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving hierover van het FD. De keten kon tijdens de pandemie nog profiteren van consumenten die extra geld uitgaven aan elektrische apparaten. Maar sindsdien is de klad erin gekomen. In boekjaar 2021 werd dan ook verlies gemaakt. Resultaten over vorig jaar zijn nog niet bekend.