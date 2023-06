Google hangt miljardenboete boven het hoofd vanwege misbruik op reclamemarkt

Delen via E-mail

De Europese Commissie verdenkt Google ervan zijn macht op de online reclamemarkt te misbruiken. Het Amerikaanse bedrijf moet vrezen voor een boete die tot in de miljarden euro's kan oplopen.

De belangrijkste inkomstenbron van Google is de verkoop van online advertenties. Ook koppelt het bedrijf adverteerders aan hun doelgroepen. Maar Google heeft zijn eigen advertentiediensten boven die van concurrenten gezet, meldt de Commissie. Daardoor zouden die veel zaken zijn misgelopen.

Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Commissie, die bezig is met vervolgstappen. Als verder onderzoek die bevindingen bevestigt, kan Google rekenen op een hoge boete. Die kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf, wat kan neerkomen op miljarden euro's.

Het onderzoek van de Europese Commissie ging in 2021 van start. Het is het eerste onderzoek naar online advertenties.

Google is het niet eens met de uitspraken van de Europese Commissie, laat het bedrijf in een reactie weten. "Onze reclamediensten helpen websites en apps bij het bekostigen van hun werk en stellen hen in staat nieuwe klanten te bereiken", zegt Dan Taylor, het hoofd van de advertentietak van Google.