Prijs vakantiehuisje stijgt door naar dik 220.000 euro

De gemiddelde prijs van een recreatiewoning steeg afgelopen jaar met 25 procent tot bijna 223.000 euro. Met name huizen in de buurt van water zijn gewild en drijven de gemiddelde prijs op.

"Vooral in Zeeland en op de Waddeneilanden worden de vakantiewoningen duurder", zegt een woordvoerder van de NVM, die de cijfers over 2022 publiceerde. Op de Veluwe wisselen de meeste vakantiewoningen van eigenaar.

Hoewel de hoeveelheid grond bij de verkochte recreatiewoningen gelijk bleef vergeleken met een jaar eerder, nam het woonoppervlak wel af. Dat kwam uit op gemiddeld 68 vierkante meter. "En daarmee voor het eerst in bijna twintig jaar onder de 70 vierkante meter", aldus de NVM. Dat komt doordat er meer kleinere woningen werden verkocht.

Net als de gewone woningmarkt, lijkt ook die voor vakantiehuizen iets af te koelen. In 2022 werden er ruim 5.600 verkocht. Dat is een daling van ruim 7 procent vergeleken met een jaar eerder. Begin dit jaar stonden er bij NVM-makelaars zo'n 1.500 te koop. "Dit is een duidelijke verruiming ten opzichte van begin 2022." Toen waren het er rond de duizend.