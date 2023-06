Gokkast verdwijnt uit het straatbeeld

De eenarmige bandiet, zoals de gokkast in een ver verleden werd genoemd, verdwijnt uit het straatbeeld. In steeds minder horecazaken staat er eentje, blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij de Kansspelautoriteit.

De toezichthouder kijkt naar het aantal zogenoemde spelersplaatsen, dat in het geval van gokkasten te vertalen is naar aantal machines. Dat aantal is in de horeca teruggelopen van meer dan 20.000 in 2014 tot iets meer dan 14.000 in 2020.

In de casino's bleef het aantal vrijwel gelijk, vooral in zogeheten speelhallen kwamen er juist machines bij. Daar ging het aantal over dezelfde periode van 24.000 naar tegen de 37.000 fruitautomaten.

Holland Casino blijft dominant in de wereld van gokkasten. Ook al zijn er wel meer speelhallen dan Holland Casino's. "De speelhallen zijn talrijker, maar hebben een stuk minder spelersplaatsen per vestiging", zegt een woordvoerder van de Ksa.

"Speelautomatenhallen zijn in oppervlakte kleiner en vanwege de gemeentelijke aanwezigheidsvergunning vaak ook beperkter in het aantal speelautomaten dat zij mogen opstellen dan Holland Casino."