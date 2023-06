Uitkomst onderzoek naar explosies Nord Stream in het najaar verwacht

Delen via E-mail

Zweden hoopt dit najaar te kunnen zeggen wie er achter de explosies zat van de Nord Stream-gasleidingen. Dat heeft de leider van het onderzoeksteam gezegd in een interview met de Zweedse radio.

In september vorig jaar waren er kort na elkaar explosies aan beide pijpleidingen die waren bedoeld voor de export van Russisch gas naar Europa. Een van de twee leidingen was nog niet in gebruik.