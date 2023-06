Shell wil met nieuwe strategie vooral aandeelhouders pleasen

Shell gaat kosten besparen, eigen aandelen inkopen en meer dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders. Dat alles moet ertoe leiden dat de aandeelhouders blijer zijn met het bedrijf.

Vóór 2025 moeten de operationele kosten structureel zijn teruggebracht met 2 tot 3 miljard dollar en dit jaar koopt Shell voor minimaal 5 miljard dollar aan eigen aandelen terug. Dan zijn er minder aandelen in omloop, wat de waarde per aandeel vergroot.

"We investeren in energiezekerheid voor nu en de verre toekomst terwijl we Shell transformeren om in een toekomst met minder uitstoot succesvol te laten zijn", zegt CEO Wael Sawan. "Daarbij zijn prestatie, discipline en simplificering onze leidende principes."