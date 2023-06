Moederbedrijf Albert Heijn verdient steeds meer aan reclame en data

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van supermarktketens Albert Heijn en Delhaize, verdient steeds meer geld met andere activiteiten dan het verkopen van boodschappen. Advertentieverkoop op de eigen sites en het doorverkopen van data over consumentengedrag moeten in 2025 zo'n 1 miljard euro in het laatje brengen.

"Wat we binnenkrijgen aan media-inkomsten, investeren we in ons bedrijf om te zorgen dat mensen zich gezonde en duurzame producten kunnen blijven veroorloven", zegt CEO Frans Muller tegen Reuters.

Als een klant op een site van Ahold Delhaize op een advertentie van derden of een gesponsord product klikt, levert dat het bedrijf geld op. Hoeveel? Dat wil Muller niet zeggen.