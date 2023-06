NS meldt zich op de valreep ook voor internationaal treinen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De NS heeft bij toezichthouder ACM een aanvraag ingediend om ook na 2025 internationale treinen te blijven rijden. Dat was nodig, want wie na dat jaar treinen wil laten rijden naar bijvoorbeeld Parijs of Londen, moest dat voor vandaag laten weten.