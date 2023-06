Kantelpunt lijkt bereikt: boodschappen worden niet meer duurder

De prijsstijging van de basisboodschappen lijkt ten einde. In de afgelopen twee jaar werd een kar gevuld met 55 zogenoemde basisproducten 30 procent duurder. In de eerste maanden van dit jaar werd dezelfde kar al een paar keer iets voordeliger. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK die NU.nl opvroeg.

"De prijsstijgingen lijken ten einde", zegt Norman Buysse van GfK. "Het kan zijn dat we nu het kantelpunt hebben bereikt en de prijzen zullen dalen. De prijzen zijn stabiel en nemen in sommige gevallen heel lichtjes af."

Hoge kosten voor energie was een van de voornaamste redenen waarom de boodschappen duurder werden. Inmiddels zijn de energieprijzen flink gedaald. "Die component maakt het nu mogelijk prijzen te verlagen", vertelt de GfK-onderzoeker. Mogelijk kunnen grondstoffen ook in positieve zin een duit in het zakje doen. Zo liepen de prijzen voor graan bijvoorbeeld nog fors op aan het begin van de oorlog in Oekraïne.

De component die nu nog wel prijsopdrijvend kan werken, zijn de lonen die steeds verder oplopen in allerlei sectoren. "Zowel kostenstijgingen als - dalingen moeten door de hele keten heen, voordat de consument er iets van merkt." Fabrikanten hebben het eerst te maken met gestegen of lagere kosten, daarna de groothandel, dan de winkel en daarna pas wij.

We zijn inventief geworden in onze manier van boodschappen doen

GfK ziet ook dat we ons gedrag hebben aangepast aan de duurdere boodschappen. "We kopen gewoon minder." Zo kopen we minder voor de voorraadkast en verspillen we minder. "Er wordt minder weggegooid, we warmen vaker een kliekje op", weet Buysse.

We zijn inventief geworden in het besparen op de boodschappen, zonder minder te eten. "We gaan ook vaker naar de supermarkt, wat het risico op verspilling verder verkleint, want dan kun je versere producten kopen." Goed op koopjes letten en vaker een huismerk dan een A-merk kopen, doen we al een tijdje.

"Mensen zijn ook prijsbewuster geworden", zegt de GfK-onderzoeker. "En bereiden zich voor op een bezoek aan de supermarkt door de folder te bekijken, een lijstje te maken en zich daaraan te houden." Volgens GfK voelen mensen zich ook goed bij hun nieuwe manier van boodschappen doen.