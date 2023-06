Vakbonden en VDL Nedcar bereiken akkoord over sociaal plan rond ontslaggolf

Vakbonden en VDL hebben dinsdag een akkoord gesloten over een nieuw sociaal plan voor werknemers van autofabriek Nedcar in Born. Dat was nodig vanwege de aangekondigde massaontslagen, maar het duurde weken voor de partijen het met elkaar eens waren.

Vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben het akkoord dinsdagavond na urenlange onderhandelingen bekendgemaakt. Het moet nog wel aan de leden worden voorgelegd. Dat gebeurt donderdag.

De vakbonden en de directie lagen wekenlang overhoop vanwege het nieuwe sociaal plan. Dat leidde tot twee spontane en acht formele stakingsdagen. Maandag werden verdere acties opgeschort, omdat VDL bereid bleek de vakbonden tegemoet te komen.