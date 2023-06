CO2-uitstoot gedaald doordat we zuiniger zijn met gas

De Nederlandse uitstoot van CO2 was in de eerste drie maanden van dit jaar 3,3 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat we minder aardgas hebben verbruikt, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Gas was vorig jaar extreem duur doordat de toevoer vanuit Rusland stokte. Bedrijven en huishoudens kregen te maken met torenhoge energierekeningen. Als gevolg daarvan ging de thermostaat in veel huizen omlaag.

Het vervoer in Nederland veroorzaakte juist meer uitstoot in het eerste kwartaal. Daarbij speelde de luchtvaart een belangrijke rol. Die lag in de eerste maanden van vorig jaar nog deels op haar gat door coronabeperkingen, maar dat speelde afgelopen winter nauwelijks nog een rol. De uitstoot steeg dan ook met ruim 18 procent. Daarnaast zaten we vaker in de auto, wat ook tot meer CO2-emissie leidde.

Het CBS keek ook naar de uitstoot van alle broeikasgassen samen. Naast CO2 gaat het dan om onder meer methaan. De broeikasemissies samen waren in het vorige kwartaal 4 procent lager dan een jaar eerder.

Naast de afname van het gasgebruik door huishoudens en bedrijven zorgde ook de landbouw voor minder emissies. De uitstoot van de agrarische sector daalde met 3 procent. Dat die daling beperkt blijft, komt onder meer doordat de glastuinbouw in het eerste kwartaal van vorig jaar ook al best zuinig was met energie.